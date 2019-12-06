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Sadık Çiftpınar bu sezon ilk kez…
Süper Lig

Sadık Çiftpınar bu sezon ilk kez…

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayla Süper Lig’de 11’de sahaya çıktı.

6 Aralık 2019 21:56

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ilk kez bir lig maçında 11'de yer aldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki futbolcu 9 maçta forma giymiş ve 1 gol kaydetmişti. 2019-2020 sezonunda ise Süper Lig'de 9. haftada Konyaspor karşısında 21 dakika ve 11. haftada Kasımpaşa karşısında 1 dakika forma giyen Sadık Çiftpınar, bu sezon Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk kez 11'de şans buldu.

Son güncelleme 21:56 | 6 Aralık 2019
Fenerbahçe Sadık Çiftpınar süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
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