Rıdvan Dilmen: Affedersiniz ama ‘Yemedi galiba’ derler

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 5-2 mağlup etti. NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin attığı ilk gol ile ilgili yayıncı kuruluşu eleştirdi.

Yayıncı kuruluşun ofsayt çizgisi çizmemesini yanlış olduğunu belirten Rıdvan Dilmen “Fenerbahçe’nin ilk golünde ofsayt çizgisini çizmezseniz, affedersiniz ama ‘yemedi galiba’ derler! Fenerbahçe bağırdı, çağırdı böyle oldu derler. Ben derim!” dedi. Pozisyonu değerlendiren Rıdvan Dilmen, VAR çizgisinin çekilmemesinin tartışma yarattığını kaydederken, “beIN Sports’un kendisine göre haklı bir açıklaması var, VAR görüntüleri bizim insiyatifimizde değil diyor. Bugün kafalarda soru işareti kaldı. İlk golde Isla’ya atılan topta ofsayt var mı, yok mu? İlk golde oyuncu topu attığında çizgiyi çizsinler, sonra diğerlerini tartışalım. Henüz çizmediler. Gençlerbirliği’ndeki oyuncudan sekip sekmediğine sonra bakarız” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin tempolu bir oyun ortaya koyduğunu belirten Rıdvan Dilmen, şunları söyledi:

“Adeta rakip kaleyi abluka altına aldılar. 3 tane de çok güzel gol geldi. Gustavo çok kaliteli bir oyuncu, sürekli deniyor. Gol de müthiş yere gitti. Vedat Muriç ise farklı bir oyuncu. Attığı 2. golde sakatlıktan çıkan bir oyuncunun ayağını oraya sokması hiç kolay değil. Türkiye Kupası’nın ne kadar önemli olduğu da burada ortaya çıktı. Vedat’ın Göztepe maçı sonrası açıklamaları izleyin. Nefes alamadığını söylemişti.”

Vedat Muriqi’ye övgüler yağdıran Rıdvan Dilmen, “Muriç’in attığı kafa golünü herkes atamaz. Çünkü top ip gibi gelmedi, yavaş geldi. Kaçırmanın atmaktan daha zor olduğu bir pozisyonda da atamadı maçın başında. Çok yönlü, çok başka bir santrfor” dedi.