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NBA’de Furkan Korkmazlı 76ers, deplasmanda Wizards’a kaybetti
NBA

NBA’de Furkan Korkmazlı 76ers, deplasmanda Wizards’a kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Phiadelphia 76ers, deplasmanda Washington Wizards'a 119-113 yenildi.

6 Aralık 2019 10:11

NBA’e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’nda play-off mücadelesi veren 76ers, Wizards’a konuk olduğu mücadelede 119-113 yenilerek 4 maç sonra kaybetti.

Üç maçın ardından kazanarak 7. galibiyetini alan Wizards’ta Rui Hachimura 27, Bradley Beal 26, Davis Bertans 25 sayıyla mücadele etti.

Bu sezon 7. yenilgisini yaşayan 76ers’ta Tobias Harris 33 sayı, Joel Embiid 26 sayı, 21 ribaunt, Ben Simmons 17 sayı, 10 asistle oynadı. Furkan Korkmaz ise 19 dakika 32 saniye süre aldığı mücadeleyi 8 sayı, 1 ribaunt, 1 asistle tamamladı. NBA’e 10 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR:

Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 119-113

Toronto Raptors-Houston Rockets: 109-119

New York Knicks-Denver Nuggets: 92-129

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 132-139 (Uzatmada)

Son güncelleme 10:11 | 6 Aralık 2019
Furkan Korkmaz NBA Philedelphia 76'ers
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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