Merve Tuncel elendi ama Türkiye rekoru kırdı

İskoçya’nın Glasgow kentinde devam eden Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 200 metre kelebekte Merve Tuncel, 14 yaş Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Merve Tuncel 200 metre kelebek elemelerinde serisinde 7. olarak elense de 2.11.38’lik derecesiyle 14 yaşta yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Bu arada, erkekler 100 metre kurbağalamada finale çıkan Emre Sakçı, yarın TSİ 21.08’de finalde mücadele edecek.

Türkiye’nin kadınlarda 12, erkeklerde 11 sporcuyla mücadele ettiği şampiyona 8 Aralık’ta sona erecek.