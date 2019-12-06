SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kadıköy'de gol şov! Fenerbahçe yara sardı
Merve Tuncel elendi ama Türkiye rekoru kırdı
Diğer

Merve Tuncel elendi ama Türkiye rekoru kırdı

İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, 14 yaşta Türkiye rekoru kırdı.

6 Aralık 2019 23:04

İskoçya’nın Glasgow kentinde devam eden Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 200 metre kelebekte Merve Tuncel, 14 yaş Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Merve Tuncel 200 metre kelebek elemelerinde serisinde 7. olarak elense de 2.11.38’lik derecesiyle 14 yaşta yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Bu arada, erkekler 100 metre kurbağalamada finale çıkan Emre Sakçı, yarın TSİ 21.08’de finalde mücadele edecek.

Türkiye’nin kadınlarda 12, erkeklerde 11 sporcuyla mücadele ettiği şampiyona 8 Aralık’ta sona erecek.

Son güncelleme 23:04 | 6 Aralık 2019
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası merve tuncel
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Bugün - 20:30
5
-
2
Gençlerbirligi
Yeni Malatyaspor
Yarın - 15:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR