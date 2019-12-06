MAÇ SONUCU | Eskişehirspor Ümraniyespor 3-1 | Ümraniyespor’a Es-Es çelmesi!

TFF 1. Lig’de 14. haftanın açılış maçında Eskişehirspor, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor’u 3-1 mağlup etti.

Ligde liderlik yarışı içinde yer alan Ümraniyespor, son sıradaki rakibine yenilince 22 puanda kaldı. Eskişehirspor ise puanını 5 yaptı.

Bu arada Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, takıma destek olmak amacıyla satın aldığı locada engelli çocukları ağırladı.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Sarper Barış Saka, Bersan Duran, Hüseyin Aylak

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sissoko (Dk. 90 Furkan Balaban), Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika, Emre Güral (Dk. 81 Kıvanç Karakaş), Ferhat Kiraz (Dk. 72 Alperen Kocabaş), Issah, Erdal Akdarı, Hakan Arslantaş, Mehmet Özcan, Cemali Sertel

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Kurt, Timur Temeltaş, Lazar (Dk. 89 Nouri), Emircan Altıntaş, Akabueze (Dk. 46 Bahadır Taşdelen), Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 88 Muhammed Gönülaçar), Muharrem Öner, Gomis

Goller: Dk. 25 ve 41 Emre Güral, Dk. 83 Sekidika (Eskişehirspor), Dk. 65 Serkan Göksu (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Mehmet Özcan, Dk. 67 Issah, Dk. 77 Berkay Tolga Dabanlı (Eskişehirspor), Dk. 46 Fernandes, Dk. 83 Emircan Altıntaş (Cesar Grup Ümraniyespor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

8′ Gomis, sol çaprazdan ceza sahasına girerek vurdu, top yan ağlarda kaldı.

GOL! 25′ Ferhat´ın frikikten ortasına Emre Ünal kafayla vurarak topu ağlara gönderdi: 1-0.

31′ Muharrem´in sağdan ceza sahasına ortalığı topa, Emre kafayla vurdu. Top kale direğinin yanından auta çıktı.

GOL! 41′ Sekidika çalımlarla ceza sahasına girerek, altı pas üzerinde topu Emre Güral´a verdi. Güral, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

61′ Emre´nin ceza sahası dışından sert vuruşu direğe çarparak auta çıktı.

GOL! 65′ Muharrem´in sağdan ceza sahasına girerek ortaladığı topu Serkan düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-1.

80′ Alperen sol çaprazdan ceza sahasına girdiği gibi sert vurdu. Top yandan auta çıktı.

GOL! 84′ Mehmet´in soldan ortasına altı pas üzerinde vuran Issah, topu ağlarla buluşturdu: 3-1.