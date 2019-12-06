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Kayserispor’da yaprak dökümü sürüyor!
Kayserispor

Kayserispor’da yaprak dökümü sürüyor!

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Kayserispor'da Adebayor ve Ntep'ten sonra bir yabancı oyuncu daha takımdan ayrıldı.

6 Aralık 2019 23:31

İstikbal Mobilya Kayserispor, Brezilyalı oyuncu Adryan Oliveira Tavares ile yollarını ayırdı. Kayserispor’da daha önce de Adebayor ve Ntep, alacaklarını tahsil edemediği için takımdan ayrılma kararı almışlardı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini belirtti. Gözbaşı mesajında “Bize yüreği ile oynayacak futbolcular lazım. Kayserispor’umuza katkı sağlayamayan futbolcularla yolumuzu ayırmaya devam ediyoruz. Taveres ile yollarımızı ayırdık. Zararın neresinden dönersen kar. Bu zamana kadarki zarardan karımız 1 milyon doların üzerine çıktı” ifadelerine yer verdi.

Sezon başında İsviçre’nin Sion takımından 1 yıllığına kiralanan Tavares, sarı-kırmızılı formayla 3 lig maçında forma giydi.

Son güncelleme 23:31 | 6 Aralık 2019
kayserispor tavares
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OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
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