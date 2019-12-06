Kayıp şampiyon! İşte ortaya çıkan rakamlar…

Sezona Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu olarak giren, bu unvanlarını korumak için önemli transferler yapan Galatasaray, adeta çöküş dönemi yaşıyor. Sezonun ilk devresinin sonuna yaklaşmışken Cimbom, ne ligde ne Avrupa'da ne de kupada iddialı. Süper Lig'de lider Sivasspor'un 7 puan gerisinde olan, Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Aslan'ın Avrupa Ligi'nde devam etme umudu da mucizelere bağlı. Galatasaray önceki gün de kendisinden üç lig alttaki rakibi Tuzlaspor'a karşı hayal kırıklığı yarattı. Teknik heyet, ocak ayındaki revizyonu beklerken camia ise ümitlerini yavaş yavaş kaybediyor. İşte Galatasaray'ı mutsuz eden rakamlar:

GALİBİYET ORANI %26

G.SARAY, lig, kupa ve Avrupa'da bu sezon 19 resmi maça çıktı. Bunların sadece 5'ini kazanabilen sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Galibiyet oranı yüzde 26!

GOL SORUNU BİTMİYOR

CIMBOM, bu 19 maçta sadece 15 gol attı. Bunların 14'ü Süper Lig'deydi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk ve tek golü 5. hafta mücadelesinde Club Brugge'e karşıydı. Kupada da golleri yok.

EVDEKİ YABANCI

ASLAN'IN, lig sınavlarında evinde yakaladığı 41 maçlık yenilmezlik serisi de bu sezon bitti. Galatasaray, iç sahadaki 10 resmi maçta 3 kez kazanabildi. Sadece Rize, Sivas ve Kasımpaşa'yı yenebildiler.