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Jan Vesely’ye “sağ diz lateral tibia platosunda stres reaksiyonu” teşhisi konuldu
Süper Ligi

Jan Vesely’ye “sağ diz lateral tibia platosunda stres reaksiyonu” teşhisi konuldu

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Çek oyuncusu Jan Vesely'ye "sağ diz lateral tibia platosunda stres reaksiyonu" teşhisi konuldu. Fenerbahçe Beko'nun Çek yıldızı, bir süre takım antrenmanlarına katılamayacak.

6 Aralık 2019 12:17

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Vesely’nin detaylı sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği belirtildi. 29 yaşındaki pivotun bu süreçte takım idmanlarına katılamayacağı ve kendisi için belirlenen özel rehabilitasyon sürecini takip edeceği duyuruldu.

Jan Vesely’nin sağlık durumundaki gelişmelerin her hafta düzenli olarak gözlemleneceği, buna göre oyuncunun takım idmanlarına başlayacağı tarihe karar verileceği açıklandı.

Bu sezon THY Avrupa Ligi’nde 8 maçta süre alan Jan Vesely, ING Basketbol Süper Ligi’nde ise sadece bir karşılaşmada forma giydi.

Son güncelleme 12:17 | 6 Aralık 2019
Fenerbahçe Beko jan vesely Vesely
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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