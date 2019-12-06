İzmir’de Değişim Şöleni

“Değişim Aşkını Yaşa” sloganını taşıyan İzmir Değişim Şöleni’ne bireysel ve toplu katılabilmek mümkün. Günümüz dünyasının yarattığı yoğun stres ve gerginliğin giderilmesine yönelik tekniklerin uygulanacağı şölene, başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi, tüm Türkiye ve dünyadan uluslararası düzeyde geniş bir katılım bekleniyor.

Şölende katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen farkındalık çalışmaları sunulacak. Üç gün boyunca devam edecek olan İzmir Şöleni organizasyonunda, altı temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştirilecek.

Şölende ayrıca Dünya Değişim Akademisi'nin 155. merkez açılışının gerçekleşecek.

İzmir Değişim Şöleni organizasyonunda yapılacak olan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıkladı:

“Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi yaptığı her işte daha verimli hale gelir. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Ayrıca fiziksel yorgunluğa iyi gelir, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. İş ve aile yaşamında başarı artar. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan yorgunluk, uykusuzluk ve depresyon giderilir.”

Şölen Programı:

6 Aralık Cuma:

11.00-12.30 Kök enerji merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi

12.30-13.30 Sorular ve Cevaplar

14.30 Dünya Değişim Akademisi Merkez Açılışı

19.30-21.00 Pelvis enerji merkezi çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi

21.00-22.00 Sorular ve Cevaplar

7 Aralık Cumartesi:

11.00-12.30 Karın enerji merkezi çalışması -Kararlılığın geliştirilmesi

12.30-13.30 Sorular ve Cevaplar

17.00-18.30 Göğüs enerji merkezi çalışması – Sevginin geliştirilmesi

18.30-19.30 Sorular ve Cevaplar

8 Aralık Pazar:

10.00-11.30 Boyun enerji merkezi çalışması- İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

11.30-12.30 Sorular ve Cevaplar

15.00-16.30 Alın enerji merkezi çalışması – Zihinsel gücün geliştirilmesi