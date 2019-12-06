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Harikasınız kızlar! VakıfBank ve Eczacıbaşı yarı finalde…
Voleybol

Harikasınız kızlar! VakıfBank ve Eczacıbaşı yarı finalde…

VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Eczacıbaşı VitrA ise,FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Çin'in Guangdong Evergrande takımını 3-0 yenerek yarı finale yükseldi

6 Aralık 2019 16:56

Çin’in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonada ikinci galibiyetini elde eden VakıfBank, grupta ikinci sırayı aldı ve yarı finalde A Grubu’nu lider bitiren İtalya ekibi Imoco Volley ile eşleşti.

Ayrıca Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda Çin temsilcisi Guangdong Evergrande’yi 3-0 yenerek yarı finalist oldu.

Çin’in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonada ikinci galibiyetini elde eden Eczacıbaşı VitrA, grupta ikinci sırayı aldı ve yarı finalde B Grubu’nu lider bitiren İtalya ekibi Igor Gorgonzola ile eşleşti.

VakıfBank ile Imoco Volley arasındaki yarı final karşılaşması, yarın TSİ 12.00’de oynanacak. Eczacıbaşı VitrA ile Igor Gorgonzola arasındaki yarı final karşılaşması, yarın TSİ 15.00’te oynanacak.

 

Son güncelleme 17:07 | 6 Aralık 2019
Eczacıbaşı vakıfbank voleybol
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