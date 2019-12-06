Hakim Ziyech’in formasını aldı satılığa çıkardı… Büyük üçkağıt!

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Ajax, deplasmanda Lille ile karşılaştı. Ajax’ın 2-0 kazandığı maçın 70. dakikasında sahaya giren bir çocuk, Hakim Ziyech’e doğru yöneldi. Yıldız futbolcuya sarılan, isminin Yassine Hussairy olduğu öğrenilen çocuk, Ziyech’ten formasını istedi. Ziyech de maçın henüz devam ettiğini belirterek, çocuğa formasını maç sonrası vereceğini söyledi.

Ziyech’in sözü sonrası stadyumdan çıkmayı kabul eden Yassine Hussairy, görevlilerle birlikte dışarı çıkarıldı. Maç sonrası sözünü tutmak için imzaladığı forması ile birlikte stadyumun dışına çıkan Ziyech, genç taraftarı göremedi. Yıldız futbolcunun yanına yaklaşan bir adam, Yassine Hussairy’nin babası olduğunu söyleyerek, formayı kendisine ileteceğini söyledi. Adamdan formayı Yassine Hussairy’ne vereceğine dair söz vermesini isteyen Ziyech, aldığı sözün ardından formayı adama emanet etti.

Ancak adamın aslında Yassine Hussairy’nin babası olmadığı ortaya çıktı. Yassine Hussairy, formanın kendisine hiç ulaşmadığını, adamın da babası olmadığını söyledi. Daha sonra Ziyech’in imzaladığı, Lille maçında giydiği formanın internet üzerinden satışa çıkarıldığı anlaşıldı. Olayın büyük bir üçkağıt olduğu, adamın formayı 9 bin 650 Euro’ya satmaya çalışması ile ortaya çıktı.

Açık arttırma ile satışa çıkarılan formanın fiyatı 12 bin Euro’ya kadar çıktı. Ancak kimliği bilinmeyen adam, foyası ortaya çıkınca ilanı internet sitesinden kaldırdı.

Yassine Hussairy, kendisinin formayı satılığa çıkarmadığını, babası olduğunu söyleyen dolandırıcının bunu yaptığını iddia etti. Yassine Hussairy, Ziyech’e karşı mahcup olduğunu belirtirken, tek istediğinin yıldız futbolcunun formasını satmak için almadığının bilinmesi olduğunu söyledi.