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Fenerbahçe’de Serdar Aziz ile Emre Belözoğlu sakatlandı
Süper Lig

Fenerbahçe’de Serdar Aziz ile Emre Belözoğlu sakatlandı

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada Serdar Aziz ile Emre Belözoğlu, adale sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı.

6 Aralık 2019 21:52

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. Karşılaşmada iki sarı-lacivertli futbolcu sakatlandı.

Maça ilk 11’de başlayan Serdar Aziz, devre arasında adalesinde ağrı hissettiği gerekçesiyle ikinci yarıya çıkmadı. Ersun Yanal, tecrübeli futbolcunun yerine oyuna Ferdi Kadıoğlu’nu aldı. Luiz Gustavo ise stoper bölgesine geçti.

EMRE BELÖZOĞLU DA SAKATLANDI

Emre Belözoğlu da ikinci yarının başında yedek kulübesine sakatlığını işaret etti. Adalesini gösteren sarı-lacivertli takımın kaptanı, Jailson hazırlanana kadar oyunda mücadele etti ancak kameralara yansıyan görüntülerde adalesindeki acı yüzüne vuruyordu.

Emre Belözoğlu 57. dakikada yerini Jailson’a bıraktı.

Son güncelleme 21:52 | 6 Aralık 2019
emre belözoğlu Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu Jailson serdar aziz süper lig
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