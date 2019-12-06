Fenerbahçe’de 1 formaya 4 aday

Fenerbahçe, bugün sahasında ağırlayacağı Gençlerbirliği'nin karşısında galibiyet hasretine son vermeye ve Sivas deplasmanına ise moralli gitmeye çalışacak. Kart cezalısı Dirar ile sakatlığı bulunan Moses ile Mevlüt yok. Hasan Ali Kaldırım'dan ise iyi haber geldi. Deneyimli sol bekin bugün görev yapması bekleniyor. Dirar'ın yokluğunda sağ bekte İsla'nın forması garanti gibi gözüküyor. Sakatlığını atlatıp kondisyon açısından da iyi duruma gelen Max Kruse, orta sahada şans bulacak.

İKİ İSİM SINIRDA

ALMAN oyuncu, Muriqi'in hücumdaki en büyük destekçisi olacak. Teknik Direktör Yanal, Kruse'nin dönüşüyle gol yollarındaki sıkıntının son bulacağını düşünüyor. Sol açıkta da Rodrigues'e şans verecek Yanal, sağ açıkta kimi oynatacağına karar veremedi. Bu bölge için en güçlü aday Ozan Tufan. Deniz, Tolga ve Ferdi, Yanal'ın kafasındaki diğer isimler.

KRİTİK VİRAJ

SÜPER Lig'de son iki maçında deplasmanda beraberlik alan Fenerbahçe, 14. haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde 22 puanla 6. sırada girdi. Teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu'nun gelmesiyle çıkışa geçen Gençlerbirliği, son 4 maçta ikişer galibiyet, beraberlik aldı. Ülker Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Geride kalan 13 haftalık periyotta birçok sarı-lacivertli futbolcu sakatlık yaşadı. İlk 11 oyuncuları Hasan Ali ile Moses ikişer kez sakatlandı.

Yanal 13 haftada ideal 11'i kuramadı. Muriqi, Rodrigues, Moses, Emre, İsla, Serdar Aziz, Tolgay, Hasan Ali, Kruse, Adil Rami, Dirar ve Luis Gustavo takımı yalnız bırakan isimler.