Fenerbahçe Gençlerbirliği özet! Fenerbahçe evinde şaha kalktı (MAÇ ÖZETİ)

Haftanın açılış maçında Fenerbahçe Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede ev sahibi Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 4-2 galip geldi. Gençlerbirliği Sio’nun golüyle 9. dakikada 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 23. dakikada Muriqi ile beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, Luiz Gustavo’nun ceza sahası dışından attığı muhteşem golle 32. dakikada 2-1 öne geçti. Fenerbahçe, Muriqi’nin 39. dakikada gölüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor. Fenerbahçe 75. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile 4-1 öne geçti. Gençlerbirliği 78. dakikada Stancu’nun ceza sahası dışından attığı golle skoru 4-2’ye getirdi. Fenerbahçe, 87. dakikada Kruse’nin golüyle 5-2 öne geçti.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ ÖZET

FENERBAHÇE’DE ŞOK SAKATLIK

Maça ilk 11'de başlayan Serdar Aziz, devre arasında adalesinde ağrı hissettiği gerekçesiyle ikinci yarıya çıkmadı. Ersun Yanal, tecrübeli futbolcunun yerine oyuna Ferdi Kadıoğlu'nu aldı. Luiz Gustavo ise stoper bölgesine geçti.

EMRE BELÖZOĞLU DA SAKATLANDI

Emre Belözoğlu da ikinci yarının başında yedek kulübesine sakatlığını işaret etti. Adalesini gösteren sarı-lacivertli takımın kaptanı, Jailson hazırlanana kadar oyunda mücadele etti ancak kameralara yansıyan görüntülerde adalesindeki acı yüzüne vuruyordu.

Emre Belözoğlu 57. dakikada yerini Jailson'a bıraktı.