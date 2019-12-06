Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında ilginç an

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini Muriqi (2), Gustavo, Ferdi ve Kruse’nin golleriyle 5-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın 84. dakikasında ise çok ilginç bir an yaşandı. Ertaç Özbir topu oyun alanın dışında kontrol etmesine rağmen hakemler topun çıktığını görmedi ve oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe korner beklerken Ertaç topu oyuna hızlı bir şekilde sokarak takımının pozisyonunu başlattı.

Karşılaşmanın orta hakemi Ali Şansalan yardımcılarıysa Kerem Ersoy ile İsmail Şencan’dı.

Görüntü BeIN Sports’tan alınmıştır.