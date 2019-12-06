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Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında ilginç an
Süper Lig

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında ilginç an

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-2 yendiği maçta ilginç bir an yaşandı! Konuk takımın kalecisi Ertaç, topu oyun alanın yaklaşık 10 cm dışında kontrol etmesine rağmen orta hakem ve yan hakem oyunu devam ettirdi!

6 Aralık 2019 22:58

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini Muriqi (2), Gustavo, Ferdi ve Kruse’nin golleriyle 5-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın 84. dakikasında ise çok ilginç bir an yaşandı. Ertaç Özbir topu oyun alanın dışında kontrol etmesine rağmen hakemler topun çıktığını görmedi ve oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe korner beklerken Ertaç topu oyuna hızlı bir şekilde sokarak takımının pozisyonunu başlattı.

Karşılaşmanın orta hakemi Ali Şansalan yardımcılarıysa Kerem Ersoy ile İsmail Şencan’dı.

Görüntü BeIN Sports’tan alınmıştır.

Son güncelleme 22:59 | 6 Aralık 2019
ertaç özbir Fenerbahçe Gençlerbirliği süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
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