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Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman?
Süper Lig

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman?

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ile Süper Lig'de 14. hafta başlayacak. Fenerbahçe, 14. haftaya lider Demir Grup Sivasspor’un 5 puan gerisinde 22 puanla 6. sırada girdi. Teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu’nun gelmesiyle çıkışan geçen Gençlerbirliği, son 4 maçta ikişer galibiyet, beraberlik aldı. Gençlerbirliği, 14 puanla 13. sırada bulunuyor. İşte Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı kanalı ve saati...

6 Aralık 2019 15:45

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı heyecanla bekleniyor. Son iki haftada 4 puan kaybeden Fenerbahçe taraftarının önünde kazanarak 3 puanın sahibi olmak için sahaya çıkıyor. İşte Fenerbahçe Gençlerbirliği maçının saati ve kanalı…

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 20:30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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GENÇLERBİRLİĞİ YÜKSELİŞTE

Süper Lig’de iki maçtır kazanamayan Fenerbahçe, bu sezon henüz üç maçlık galibiyet hasreti yaşamadı. Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra oynadığı dört maçtan sekiz puan çıkaran Gençlerbirliği, sezonun ilk dokuz haftasında altı puanda kalmıştı.

EN SON 2000 YILINDA FENERBAHÇE YENİLDİ

Başkent ekibi, İstanbul’da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2000 yılında aldı.

Son güncelleme 15:45 | 6 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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