Fenerbahçe bu sezon 3. kez…

Fenerbahçe, Süper Lig’in 14. haftasında Gençlerbirliği’ni 5-2 yenerek, iki haftalık 3 puan hasretini sona erdirdi.

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada 9. dakikada Giovanni Sio’nun golüyle geriye düşen Fenerbahçe, rakibine Vedat Muriqi (2) ve Luiz Gustavo’nun golleriyle karşılık vererek soyunma odasına 3-1 önde gitti.

Göztepe ve BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanlarından birer puanla dönen Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni 5 golle geçti ve galibiyet hasretini dindirdi.

Puanını 25’e çıkaran sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Rıdvan Dilmen: Affedersiniz ama `Yemedi galiba` derler Fenerbahçe`nn Gençlerbirliği`ni mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın attığı ilk gol ile ilgili Fenerbahçe`nin ilk golünde ofsayt çizgisini çizmezseniz, affedersiniz ama `yemedi galiba` derler! Fenerbahçe bağırdı, çağırdı böyle oldu derler. Ben derim! ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

KADIKÖY’DE 3. KEZ 5 GOLLÜ GALİBİYET

Fenerbahçe, Kadıköy’de bu sezon 3. kez 5 gol atarak maç kazandı.

Süper Lig’de 6. iç saha maçına çıkan sarı-lacivertliler, Gaziantep Futbol Kulübü (5-0) ve İttifak Holding Konyaspor’dan (5-1) sonra Gençlerbirliği’ni de 5 golle yendi.

Fenerbahçe`de Serdar Aziz ile Emre Belözoğlu sakatlandı Fenerbahçe`nin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada Serdar Aziz ile Emre Belözoğlu, adale sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı. İlgili Haberi Oku

MAX KRUSE SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe’nin Alman futbolcusu Max Kruse, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Sarı-lacivertli formayla Süper Lig’de 9. maçında ilk golünü kaydeden Kruse, son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi’nde 27 Nisan’da Fortuna Düsseldorf karşısında gol sevinci yaşamıştı.

Emre Belözoğlu golü kaçırdı, panoyu tekmeledi! Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 57. dakika sahada kaldığı Gençlerbirliği karşılaşmasında gol pozisyonunu değerlendiremeyince kendisine çok kızdı! İlgili Haberi Oku

MURIQI GOL SAYISINI 9 YAPTI

Fenerbahçe’nin Kosovalı santrforu Vedat Muriqi, Gençlerbirliği karşısında attığı iki golle galibiyette başrol oynadı.

Bu sezon Süper Lig’de 13. maçında 9. golünü atan Muriqi toplamda ise 10 gole ulaştı.

FERDİ KADIOĞLU’NDAN ŞIK GOL

Fenerbahçe’nin 20 yaşındaki genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Gençlerbirliği karşısında şık bir gole imza attı.

Maça 46. dakikada dahil olan Ferdi, 75. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şutla güzel bir gole imza atarak taraftarın alkışını aldı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig’de ikinci, toplamda da üçüncü golünü atan Ferdi, golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Taraftarlar da maçın bitiminde Ferdi’yi tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.

Öte yandan Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Gustavo, Süper Lig’deki ikinci golünü kaydetti.

GENÇLERBİRLİĞİ, HAMZAOĞLU İLE İLK KEZ KAYBETTİ

Gençlerbirliği, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’yla ilk yenilgisini aldı.

Bu maça kadar ligde Hamzaoğlu yönetiminde 4 maçta ikişer galibiyet, beraberlik elde eden başkent temsilcisi, Fenerbahçe karşısında farklı mağlup oldu.

Kırmızı-siyahlılar, 14 puanda kaldı.