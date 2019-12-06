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Fenerbahçe Beko Alba Berlin canlı izle! Fenerbahçe Alba Berlin maçı hangi kanalda?
Euroleague

Fenerbahçe Beko Alba Berlin canlı izle! Fenerbahçe Alba Berlin maçı hangi kanalda?

Euroleague'de 12. maçına çıkacak Fenerbahçe Alba Berlin karşısında kazanarak 5. galibiyetini almak istiyor. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği karşılaşma için "Fenerbahçe Alba Berlin canlı yayın" bağlantısı haberimizin içerisinde bulunuyor. Peki Fenerbahçe Alba Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta?

6 Aralık 2019 20:29

Alba Berlin Fenerbahçe Euroleague maçı bugün sporseverlerle buluşuyor. Alba Berlin karşısında galibiyet arayacak olan Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Jan Vesely maçın kadrosunda yer almıyor. Spor severler Alba Berlin Fenerbahçe basket maçı canlı yayın bilgilerini merak ediyor. İşte, Fenerbahçe basket maçı canlı izle bağlantısı…

FENERBAHÇE ALBA BERLİN CANLI İZLE

 

FENERBAHÇE ALBA BERLİN HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 12. hafta maçında Alba Berlin'i konuk ediyor. 6 Aralık Cuma günü 20:45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Milivoje Jovcic (Sırbistan), Saso Petek (Slovenya), Amit Balak (İsrail) hakem üçlüsü yönetecek.

Son güncelleme 20:29 | 6 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
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