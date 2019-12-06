Fenerbahçe Beko Alba Berlin canlı izle! Fenerbahçe Alba Berlin maçı hangi kanalda?

Alba Berlin Fenerbahçe Euroleague maçı bugün sporseverlerle buluşuyor. Alba Berlin karşısında galibiyet arayacak olan Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Jan Vesely maçın kadrosunda yer almıyor. Spor severler Alba Berlin Fenerbahçe basket maçı canlı yayın bilgilerini merak ediyor. İşte, Fenerbahçe basket maçı canlı izle bağlantısı…

FENERBAHÇE ALBA BERLİN CANLI İZLE

FENERBAHÇE ALBA BERLİN HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 12. hafta maçında Alba Berlin'i konuk ediyor. 6 Aralık Cuma günü 20:45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Milivoje Jovcic (Sırbistan), Saso Petek (Slovenya), Amit Balak (İsrail) hakem üçlüsü yönetecek.