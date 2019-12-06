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Erdoğan Kaya: ‘Gol atacağımı hiç düşünmemiştim’
Ziraat Türkiye Kupası

Erdoğan Kaya: ‘Gol atacağımı hiç düşünmemiştim’

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 24Erzincanspor karşılaşmasında gol atan Beşiktaş'ın genç futbolcusu Erdoğan Kaya, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.

6 Aralık 2019 00:19

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Anagold 24Erzincaspor’u 3-0 mağlup eden Beşiktaş’ta siyah-beyazlı ekibin 2. golünü atan Erdoğan Kaya, ilk maçında gol attığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Şans verdiği için hocama teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi olacağım. Daha çok çalışacağım. Gol atmayı hiç hayal etmemiştim ama oynamayı düşünüyordum. Hocamız şans verir diye bekliyordum. Şans da verdi. İyi de değerlendirdiğimi düşünüyorum. Beşiktaş’ta devamlı olarak oynamayı hedefliyorum.” diye konuştu.

05 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Beşiktaş 3-0 Anagold 24Erzincanspor Süper Lig'de başarılı bir görüntü sergileyen Siyah-Beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u konuk etti. Ev sahibi Beşiktaş 24. dakikada Boyd 45+2`de Erdoğan ve 83. dakikada Umut Nayir`in attığı goller ile sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:19 | 6 Aralık 2019
beşiktaş Erdoğan Kaya
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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