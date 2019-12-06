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Emre Mor sıfırı tüketti! 14 maçta 0.5 isabet…
Süper Lig

Emre Mor sıfırı tüketti! 14 maçta 0.5 isabet…

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu Emre Mor yetenekleri oranında fayda sağlayamadı; forma giydiği 14 maçta 512 dakika süre alsa da skor üretemedi.

6 Aralık 2019 09:25

Sarı kırmızılı ekibe büyük umutlarla transfer edilen Emre Mor Tuzla maçında da beklentilere yanıt veremedi.

Teknik Direktör Fatih Terim, Tuzla maçının ardından şans verdiği bazı futbolculara yüklenirken “Oyuncuların parmağını gözüme sokmasını isterdim. Emin (Bayram) dışındakiler ‘Bir an evvel bitsin' diye 90 dakika geçirdi” ifadesini kullandı. Bu sözlerin en büyük hedefinin Emre Mor olduğu öğrenildi.

Emre, bu sezon Galatasaray'a katkı veremedi. Celta Vigo'dan kiralanan 22 yaşındaki yetenek, üç kulvarda 14 karşılaşmaya çıktı ve toplam 512 dakika süre almasına rağmen gol ya da asist üretemedi. Sarı-kırmızılı futbolcu oynadığı maçlarda karşılaşma başına 0.5 isabetli şut atabildi.

Sezon başında Celta Vigo'dan 600 bin euroya kiralanan Emre, Galatasaray'dan 1 sene için 800 bin Euro ücret alıyor. Galatasaray 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 8 milyon euro satınalma opsiyonu da koydurmuştu.

Son güncelleme 09:25 | 6 Aralık 2019
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