CAS itirazı kabul etti… Chelsea’nin transfer yasağı kalktı!

Premier Lig’de 2 dönem transfer yasağı cezasına çarptırılan Chelsea’nin CAS’a yaptığı itiraz kabul edildi… FIFA daha önce 8 yaşından küçük futbolcuların transferinde usulsüzlük yapılması sebebiyle Londra ekibine 2 dönem transfer yasağı ve 970 bin Euro para cezası vermişti. FIFA’nın uyguladığı bu cezaya Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS)’a başvurarak itiraz eden Chelsea’nin talebi kabul edildi ve cezada yarı yarıya indirim yapıldı.

Şubat 2019’da başlayan ceza sebebiyle Chelsea yaz transfer sezonunu boş geçirmek zorunda kalmıştı. CAS’tan yapılan resmi açıklamaya göre Chelsea’nin cezasında indirime gidildi. Böylece Maviler, 2019-20 sezonunun devre arasında transfer yapabilecek. İngiliz basınında da oldukça gündem yaratan bu karar sonrası Frank Lampard’ın devre arası transfer çalışmalarına başladığı ifade edildi.

Hatırlanacağı gibi Chelsea transfer yasağı nedeniyle bir süredir alt yapısında yetişen genç futbolcularla Premier Lig’de mücadele ediyordu.

İngilizler’in transfer yasağının kalkmasının ardından ilk hedefinin Leicester City’nin 22 yaşındaki parlayan yıldızı Ben Chilwell olduğu ifade ediliyor.