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CANLI İZLE | Fenerbahçe Gençlerbirliği (Karşılaşma saat 20:30’da başlayacak)
Gençlerbirliği

CANLI İZLE | Fenerbahçe Gençlerbirliği (Karşılaşma saat 20:30’da başlayacak)

Ligde son iki maçından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, son haftaların yükselişteki takımı Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da... Karşılaşmada iki takımın mücadele edeceği 11'ler belli oldu.

6 Aralık 2019 19:19

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Saat 20:30’da başlayacak olan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını Ali Şansalan yönetecek.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ CANLI İZLE

İki takım karşılaşmada şu 11’lerle mücadele edecek:

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Sadık, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Rodrigues, Muric

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Tolga, Ferdi, Zajc, Deniz, Jailson, Alper, Zanka, Rami

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Berat, Baiano, Sessegnon, Candeias, Polomat, Sio, Stancu

YEDEKLER: Übeyd, Bjarsmyr, Nadir, Sefa, Rahmetullah, Seuntjens, Soner, Arda, Diallo, İlker

Ligde oynadığı son maçtan da beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, liderlik yarışından kopmamak için sahasında mutlaka kazanmak istiyor. Son haftalarda çıkışa geçen Gençlerbirliği ise zorlu deplasmandan en azından puanla ayrılmak istiyor.

Son güncelleme 19:40 | 6 Aralık 2019
Fenerbahçe Gençlerbirliği süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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