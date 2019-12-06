CANLI İZLE | Fenerbahçe Gençlerbirliği (Karşılaşma saat 20:30’da başlayacak)

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Saat 20:30’da başlayacak olan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını Ali Şansalan yönetecek.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ CANLI İZLE

İki takım karşılaşmada şu 11’lerle mücadele edecek:

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Sadık, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Rodrigues, Muric

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Tolga, Ferdi, Zajc, Deniz, Jailson, Alper, Zanka, Rami

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Berat, Baiano, Sessegnon, Candeias, Polomat, Sio, Stancu

YEDEKLER: Übeyd, Bjarsmyr, Nadir, Sefa, Rahmetullah, Seuntjens, Soner, Arda, Diallo, İlker

Ligde oynadığı son maçtan da beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, liderlik yarışından kopmamak için sahasında mutlaka kazanmak istiyor. Son haftalarda çıkışa geçen Gençlerbirliği ise zorlu deplasmandan en azından puanla ayrılmak istiyor.