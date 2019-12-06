Çağlar Söyüncü, Premier Lig’de Ayın Futbolcusu Ödülü’ne aday

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü’nün harika formu, lig organizasyonu tarafından da görmezden gelinmedi.
Liverpool’un arkasında Premier Lig’de 2. sırada bulunan Leicester’da vazgeçilmez isimlerden olan Çağlar, ligin Kasım ayındaki en iyi futbolcu ödülüne aday seçildi.
Leicester City, Kasım ayında oynadığı karşılaşmanın üçünde rakiplerine gol izni vermedi. 23 yaşındaki milli futbolcumuz, Crystal Palace karşısında da Premier Lig’deki ilk golünü kaydetti.
Oylama 9 Aralık akşamına kadar devam edecek. Çağlar’a oy vermek isterseniz haberimizin altında yer alan bağlantıdan milli futbolcumuza destek olabilirsiniz.
ADAYLAR
Çağlar Söyüncü – Leicester City
Jamie Vardy – Leicester City
Dele Alli – Tottenham
Raúl Jiménez – Wolverhampton
Sadio Mane – Liverpool
Lys Mousset – Sheffield United
Heung-min Son – Tottenham
Milli gururumuz @Syncaglar Premier Lig’de “Ayın Futbolcusu” ödülü için diğer 6 isimle birlikte adaylar arasında yer aldı.
Oy vermek için hiçbir bilginizi vermeden Çağlar’ı seçmeniz yeterli! https://t.co/ZKISDJ2dyb
— SKOR (@SozcuSkor) December 6, 2019