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İngiltere Premier Lig

Çağlar Söyüncü, Premier Lig’de Ayın Futbolcusu Ödülü’ne aday

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin vazgeçilmezlerinden olan Çağlar Söyüncü, gol attığı ve 3 maçta da rakiplere gol izni vermediği Kasım ayı için "Ayın Futbolcusu" seçilebilir.

SKOR DIŞ HABER 6 Aralık 2019 18:51

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü’nün harika formu, lig organizasyonu tarafından da görmezden gelinmedi.

Liverpool’un arkasında Premier Lig’de 2. sırada bulunan Leicester’da vazgeçilmez isimlerden olan Çağlar, ligin Kasım ayındaki en iyi futbolcu ödülüne aday seçildi.

Leicester City, Kasım ayında oynadığı karşılaşmanın üçünde rakiplerine gol izni vermedi. 23 yaşındaki milli futbolcumuz, Crystal Palace karşısında da Premier Lig’deki ilk golünü kaydetti.

Oylama 9 Aralık akşamına kadar devam edecek. Çağlar’a oy vermek isterseniz haberimizin altında yer alan bağlantıdan milli futbolcumuza destek olabilirsiniz.

ADAYLAR

Çağlar Söyüncü – Leicester City

Jamie Vardy – Leicester City

Dele Alli – Tottenham

Raúl Jiménez – Wolverhampton

Sadio Mane – Liverpool

Lys Mousset – Sheffield United

Heung-min Son – Tottenham

Son güncelleme 18:51 | 6 Aralık 2019
Çağlar Söyüncü ingiltere premier lig Leicester City
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13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
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13 7 24
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13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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