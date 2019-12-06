Ahmet Nur Çebi’nin söylediği isim Olesia Rykhliuk

Beşiktaş Kulübü’nün 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda Başkan Ahmet Nur Çebi kulübe 2 milyon 900 bin liralık haciz getirdi diyerek voleybol takımından bir ismi işaret etti. Kamuoyunda çok tartışılan bu ismi bugünkü köşe yazısında Devrim Demirel açıkladı….

Basketbolun şansı, futbolun gölgesinde kalması. Konuşmaya sıra gelmiyor! Antrenör yanlışlarını, tembel oyuncuları, skandal hakem hatalarını ve uyanık yöneticileri kimse gündeme getirmiyor. Federasyonun oluşturduğu fanusun içindekiler de kafalarına göre takılıyor ve basketbol geriye gidiyor.

Ekonomisi ve reytingi nedeniyle basketbolun gölgesinde kalan voleybolda da sorunlar var ama başarılar, sıkıntıların üzerine set çekiyor. Bu yüzden, halinden memnun olmayan az kişi var.

‘BEN GİDİYORUM DEYİNCE KADRO DIŞI BIRAKILDI’

Beşiktaş’ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, ‘amatör'lük kalmadığı halde futbol dışı branşlardan ‘amatör' diye söz edip şikâyet edenler kervanına katıldı. Hentbolun yılda 10 milyon TL zarar ettiğini söyledi ve ekledi: Ayda 3-5 bin liraya oynasın, yok! Sayın başkan ‘voleybolcu bir arkadaşın' kulübe 2 milyon 900 bin liralık haciz getirdiğini de açıkladı.

BEN de bu ‘arkadaşın' kim olduğunu açıklayıp öyküsünü anlatayım: Olesia Rykhliuk. Ukraynalı pasör çaprazı. Yıllık 300 bin dolarlık kontrat yapıp parasını alamadı. “Ben gidiyorum” deyince kadro dışı bırakıldı. Kendisine vaat edileni almak için yasal yollara başvurdu. Galatasaray'a, Beşiktaş ile sözleşmesinden daha az bir rakama imza attı.

Suçlu kim?

‘Amatör' kim? Bu ve yüzlercesi… ‘Amatör' sporlardan şikâyet etmeden önce Çebi'nin de Koç'un da Cengiz'in de araştırma yapması, paraların nereye gittiğini öğrenmesi şart! Ayrıca, zararın asıl kaynağı belliyken kurban seçilen diğer branşların 400-500 bin dolarından, 10-15 milyon lirasından söz etmek olmuyor!

‘Amatör' branşlardaki pek çok sporcunun ortalama geliri, futbolcuların çerez parası kadar! BU kadar şikâyet edecekseniz kökten çözelim: Oyuncunun da antrenörün de çalışanın da parasını ödeyemiyorsanız kapatın bu şubeleri, kurtulun!

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