Zlatan’dan yıllar sonra gelen itiraf! ‘4 yıl sonra intikamımı aldım’

Şu sıralar hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan ve İtalya’ya döneceğini açıklayan Zlatan İbrahimovic GQ’ya verdiği röportajda Marco Materazzi’den nasıl intikam aldığını anlattı.

Materazzi’nin ona zarar vermeye çalıştığını söyleyen Zlatan “Ben Juventus’ta oynarken Juve-İnter maçında bir katil gibi benimle mücadeleye girdi ve canımı acıttı bu sorun değil ama sert olmanın iki yolu var bunlardan biri size zarar vermeyi amaçlıyor ve o da bana kesinlikle zarar vermeyi amaçladı.” dedi.

Marco Materazzi’nin yaptığı faulu asla unutmayan Zlatan “Bana yaptığı faulden sonra sahayı anlık olarak terk ettim ve teknik direktör Fabio “Seni çıkaracağım” dedi. Ona “Hayır, devam edeceğim” dedim ama sadece iki dakika sonra çok fazla acı çekmeye başladım ve oyundan çıkmak zorunda kaldım. Bu yaptığını asla unutmadım. Daha sonra İnter, Barcelona ve Milan’a transfer oldum.” diyerek devam etti.

4 yıl kin tutuğunu belirten 38 yaşındaki golcü “Milan ile oynadığım ilk derbide İnter’e karşı çok hırslıydım bu beni motive ediyordu ama kontrolümüde kaybediyordum ve bu iyi değildi penaltı kazandık ve faulu bana Materazzi yaptı. ilk yarıyı 1-0 önde kapattık ve sıra bana geldi ona Tekvando hareketiyle vurdum ve hastaneye kaldırıldı. Bende oyundan atıldım ve maç sonunda yanıma Dejan Stankoviç geldi ve neden böyle bir şey yaptığımı sordu. Bende ona 4 yıldır bu anı beklediğimi söyledim.” diyerek cümlelerini noktaladı.

Materazzi ise bu ropörtajdan sonra Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırırken ki fotoğrafını paylaştı ve altına “Geldim… Gördüm…Yendim notunu düştü.

Zlatan geçen sezon LA Galaxy’de 31 maçta 31 gol 8 asist yaptı.