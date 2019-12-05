SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Erdoğan veto etmişti! O düzenleme yasadan çıkarıldı
İtalya Serie A

Zlatan Ibrahimovic’ten Cristiano Ronaldo’yu kızdıracak açıklama: ‘Meydan okuma istiyorsa…’

İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo çarpıcı ifadeler kullandı.

SKOR DIŞ HABER 5 Aralık 2019 17:53

Henüz hiçbir takımla anlaşma sağlamayan 38 yaşındaki forvet Zlatan Ibrahimovic’in kariyerine İtalya’da devam etmesine kesin gözüyle bakılırken, İsveçli futbolcu yine kendine has açıklamalar yapmaya devam ediyor.

İtalya basınına açıklamalarda bulunan yıldız isim, Juventus’ta forma giyen Cristiano Ronaldo ile karşılıklı oynayacak olması konusuna değinirken Portekizli futbolcuyu kızdıracak ifadeler kullandı.

Bir basın mensubunun “İtalya’da gerçek Ronaldo’yu bulabilecek misin?” sorusuna yanıt veren İsveçli futbolcu, “Hiç sanmıyorum. Gerçek Ronaldo Brezilyalı, Cristiano doğal bir yetenek değil, çok çalışmanın meyvesidir” şeklinde konuştu.

Ronaldo’nun İtalya’ya gelerek kendisine yeni bir hedef koyduğunu söyleyen basın mensubuna yanıt veren Ibrahimovic, “Serie A’yı 7 kez üst üste kazanan bir takıma transfer oldu. Böyle bir kulübe gitmek zor değil. Meydan okuma istiyorsa, Serie B’ye düştüğünde Juventus’a transfer olup onları tekrar zirveye taşıması gerekirdi” dedi.

Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo’yu ilk kez hedefine almadı. 2018 yılında Luka Modric’in Ballon d’Or ödülünü almasının ardından konuşan Zlatan, “Artık bu ödüllerin Cristiano Ronaldo tarafından değil, Real Madrid Başkanı Florentino Perez tarafından kazanıldığını biliyoruz” yorumunda bulunmuştu.

Son güncelleme 17:57 | 5 Aralık 2019
cristiano ronaldo Zlatan Ibrahimovic
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Yarın - 20:30
-
Gençlerbirligi
Yeni Malatyaspor
07/12/2019 - 15:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR