Zlatan Ibrahimovic’ten Cristiano Ronaldo’yu kızdıracak açıklama: ‘Meydan okuma istiyorsa…’

Henüz hiçbir takımla anlaşma sağlamayan 38 yaşındaki forvet Zlatan Ibrahimovic’in kariyerine İtalya’da devam etmesine kesin gözüyle bakılırken, İsveçli futbolcu yine kendine has açıklamalar yapmaya devam ediyor.

İtalya basınına açıklamalarda bulunan yıldız isim, Juventus’ta forma giyen Cristiano Ronaldo ile karşılıklı oynayacak olması konusuna değinirken Portekizli futbolcuyu kızdıracak ifadeler kullandı.

Bir basın mensubunun “İtalya’da gerçek Ronaldo’yu bulabilecek misin?” sorusuna yanıt veren İsveçli futbolcu, “Hiç sanmıyorum. Gerçek Ronaldo Brezilyalı, Cristiano doğal bir yetenek değil, çok çalışmanın meyvesidir” şeklinde konuştu.

Soru: “İtalya’da gerçek Ronaldo’yu bulacağını düşünüyor musun?” Zlatan Ibrahimovic: “Hiç sanmam. Gerçek Ronaldo Brezilyalı. Cristiano doğal bir yetenek değil, çok çalışmanın bir meyvesi”pic.twitter.com/1KDtD1SjKM — SKOR (@SozcuSkor) December 5, 2019

Ronaldo’nun İtalya’ya gelerek kendisine yeni bir hedef koyduğunu söyleyen basın mensubuna yanıt veren Ibrahimovic, “Serie A’yı 7 kez üst üste kazanan bir takıma transfer oldu. Böyle bir kulübe gitmek zor değil. Meydan okuma istiyorsa, Serie B’ye düştüğünde Juventus’a transfer olup onları tekrar zirveye taşıması gerekirdi” dedi.

Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo’yu ilk kez hedefine almadı. 2018 yılında Luka Modric’in Ballon d’Or ödülünü almasının ardından konuşan Zlatan, “Artık bu ödüllerin Cristiano Ronaldo tarafından değil, Real Madrid Başkanı Florentino Perez tarafından kazanıldığını biliyoruz” yorumunda bulunmuştu.