Yenilgisiz boksör Conor Benn sakal ektirdi!

2016 yılında profesyonel olduktan sonra ağır siklet maçlarına çıkan boksör Conor Benn, İngiltere’de sakal ektirdi. Birçok sporcunun saç ektirme haberlerinden sonra bu durum Benn’in ülkesi İngiltere’de manşet olmasını sağladı.

Çıktığı 16 dövüşte hiç yenilgi görmeyen ve ringlerden 11 kez rakiplerini nakavt ederek ayrılan 23 yaşındaki boksör, başının arka kısmından alınan saçlarla sakal ektirdi.

“Antrenörümün mutlu olmayacağını biliyorum” diyerek bir süre antrenmanlardan uzak kalacağını bilerek sakal ektirmek istediğini söyleyen Conor Benn, “Artık tam sakalları olan bir erkek olmak istiyorum. Bu işlemden sonra artık sakal bırakacağım” dedi.

8 saatlik bir işlemden sonra uyanan Benn’in ne kadar süre antrenmanlardan ve maçlardan uzak kalacağı bilinmiyor.