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Yenilgisiz boksör Conor Benn sakal ektirdi!
Boks

Yenilgisiz boksör Conor Benn sakal ektirdi!

İngiliz boksör Conor Benn, sakalsız yaşamaktan bıkarak ülkesindeki bir klinikte sakal ektirdi. Bu operasyon, işlemi yapan klinik tarafından Youtube'da da paylaşıldı.

SKOR DIŞ HABER 5 Aralık 2019 13:47

2016 yılında profesyonel olduktan sonra ağır siklet maçlarına çıkan boksör Conor Benn, İngiltere’de sakal ektirdi. Birçok sporcunun saç ektirme haberlerinden sonra bu durum Benn’in ülkesi İngiltere’de manşet olmasını sağladı.

Çıktığı 16 dövüşte hiç yenilgi görmeyen ve ringlerden 11 kez rakiplerini nakavt ederek ayrılan 23 yaşındaki boksör, başının arka kısmından alınan saçlarla sakal ektirdi.

“Antrenörümün mutlu olmayacağını biliyorum” diyerek bir süre antrenmanlardan uzak kalacağını bilerek sakal ektirmek istediğini söyleyen Conor Benn, “Artık tam sakalları olan bir erkek olmak istiyorum. Bu işlemden sonra artık sakal bırakacağım” dedi.

8 saatlik bir işlemden sonra uyanan Benn’in ne kadar süre antrenmanlardan ve maçlardan uzak kalacağı bilinmiyor.

 

Son güncelleme 13:47 | 5 Aralık 2019
Conor Benn
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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