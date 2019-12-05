Tuzlasporlu Gökhan Çıra’dan tepki çeken paylaşım! Galatasaray maçı sonrası…

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası maçında sahasında oynadığı Tuzlaspor’a 2-0 yenildi. Maç sonrası Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra soyunma odasında çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı ve galibiyeti kutladı.

İnternet fenomeni Selin Ciğerci ile yaptığı evlilik sonrası ünlenen Gökhan Çıra’nın bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Gökhan Çıra paylaşımında, “Çok şükür bütün takım arkadaşlarımızn ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi ikinci maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. herkesin ayağına sağlık, bravo takım,tebrikler” dedi. O sözlere tepki gösteren sarı kırmızılı taraftarlar mücadelede forma giymeyen Gökhan Çıra’nın hikayesinde skoru paylaşarak yaptığı ‘Her şey isimle olmuyor gençler’ sözlerine de sert çıktı.

GALATASARAY ALT YAPISINDAN YETİŞTİ

Galatasaray alt yapısından yetişen Gökhan Çıra’nın binlerce yorum aldı. 23 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılılardan sonra Beylerbeyi ve Diyarbekir Spor’da da oynamıştı.