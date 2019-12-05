Türk Milli ruhuyla memleketimiz birleşti

TFF Başkanımız Sayın Nihat Özdemir ve Milli Takımlar Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in katılımıyla Riva'da gerçekleşen toplantıya katıldık.

Milli takımımızın başarısındaki nedenleri ve neleri başardığını Şenol Hocamızdan dinledik. Saha sonuçları elbette başarılıydı ama asıl başarılar şunlar:

1) ŞENOL Hoca'nın göreve gelmesinin ardından verdiği mesajlarla Türk milli ruh ve vatanseverlik duyguları birleşti, bütünleşti ve ortaya büyük bir memleket sinerjisi çıktı. İstanbullusu, İzmirlisi, Trabzonlusu, Antalyalısı, Diyarbakırlısı ve Hakkarilisi Şenol Hoca'nın milli ruhu değerleriyle bir araya geldi.

Milletimiz de milli takımı daha çok sahiplendi.

2) FUTBOL olarak alkışlanacak bir performans ortaya koyduk. Skor olarak geriye düştüğümüz zaman takımımız hiçbir zaman dağılmadı. Taktik ve oyun disiplini aynı şekilde devam etti.

Akıllara Almanya Milli Takımı geldi. Panzerler gibi güçlü ve disiplinli oynadık. Birçok maçta geriye düşmemize rağmen galip gelmek en büyük kazançtı.

3) HEM ülkemizdeki hem de Avrupa'daki tüm futbolcular çok iyi takip edildi. Takımlarında süre alamayan çabuk, hızlı, mücadeleci ve pes etmeyen futbolcular şöhrete bakılmaksızın tercih edildi. Merih, Kaan, Çağlar, Abdulkadir, İrfan Can gibi genç yıldız oyuncular Burak ve Cenk gibi tecrübeli isimlerle bütünleşti.

SAYIN Özdemir'e ‘Bütün yurdum insanına Türk Milli Takım'ı sevdirdiniz. Sizi ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum' dedim. Özdemir de bana, ‘Tabii ki büyük işlere imza attık Lemi. Ama bu başarının mimarı Şenol Güneş'tir' yanıtını verdi. Ben de Sayın Başkan'a katılıyorum.

Yazarın Diğer Yazıları