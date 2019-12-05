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Trabzonspor

Trabzonspor’dan olay gönderme! ‘Dersimiz futbol, dersimiz futbol’

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor Galatasaray maçının yankıları devam ediyor. 1-1 biren maçın ardından günlerdir spor kamuoyunu meşgul eden tartışmalı pozisyonlar için bu kez bordo mavililerden bir paylaşım geldi.

5 Aralık 2019 07:27

Trabzonspor, Süper Lig’in 13 haftasında oynanan ve 1-1 biten Galatasaray maçının ardından imalı bir paylaşımda bulundu. Daha önce sarı kırmızılıların resmi twitter adresinden yapılan Sörloth’un gol adı paylaşımına da cevap veren bordo mavililerin yayınladığı video sosyal medya gündemine oturdu.

Trabzonspor resmi twitter hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı… Bordo mavililer Süper Lig’de 13. haftada oynanan ve 1-1 biten Galatasaray maçının ardından çok tartışılan pozisyonlar için ‘Dersimiz futbol, dersimiz futbol’ ifadelerini kullanarak bir kısa animasyon filmi hazırladı.

Karadeniz ekibinden yapılan paylaşımda Ömer Bayram’ın Joao Pereira’ya attığı tokat anı canlandırılırken ‘Ayşe bu kırmızı kart’ ifadeleriyle kullanıldı. Galatasaray’ın daha önce Sörloth’un golünde Marcao’ya faul olduğu şeklinde yaptığı paylaşıma da karşılık veren Trabzonspor ‘Ayşe bu gol’ ifadesini kullandı.

Son güncelleme 07:38 | 5 Aralık 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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