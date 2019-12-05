Süper Lig’in taraftar bilançosu! Süper Lig’de en çok izlenen maçlar

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ederken geride kalan 13 haftalık süreçteki taraftar sayıları dikkat çekti. Ligde bu sezonun en fazla seyirciye oynanan karşılaşması Galatasaray – Fenerbahçe derbisi oldu.
Futbol Arena’nın derlediği habere göre; Türk Telekom Stadı’nda oynanan derbiyi 51.663 biletli taraftar izledi.
En fazla seyircili 10 maç içerisinde Fenerbahçe’nin 6 karşılaşması bulunurken, Galatasaray’ın 3 ve Trabzonspor’un da 1 maçı ilk 10’a girdi.
BEŞİKTAŞ KÖTÜ BAŞLADI, ORTALAMASI DÜŞTÜ
Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve yönetim değişikliğine de giden Beşiktaş, son haftalarda aldığı sonuçlarla yeniden zirveye yaklaşsa da tribünlerdeki taraftar sayısı olarak geçtiğimiz yılların altında kaldı. Beşiktaş, sezonun en fazla seyircili maçlarında ilk 10’a giremezken, siyah beyazlıların bu sezon en çok izlenen maçı 35.827 taraftar ile Galatasaray derbisi oldu.
SÜPER LİG’DE SEZONUN EN FAZLA SEYİRCİYE OYNANAN 10 MAÇI
Galatasaray – Fenerbahçe 51.663
Fenerbahçe – Trabzonspor 43.597
Galatasaray – Kasımpaşa 43.071
Fenerbahçe – Konyaspor 39.581
Galatasaray – Konyaspor 38.118
Fenerbahçe – Kasımpaşa 37.745
Fenerbahçe – Ankaragücü 37.475
Trabzonspor – Galatasaray 37.271
Fenerbahçe – Antalyaspor 37.077
Fenerbahçe – Gazişehir 36.056
Fenerbahçe’nin sahasında oynadığı maçlarda taraftar sayıları
Fenerbahçe – Trabzonspor 43.597
Fenerbahçe – Konyaspor 39.581
Fenerbahçe – Kasımpaşa 37.745
Fenerbahçe – Ankaragücü 37.475
Fenerbahçe – Antalyaspor 37.077
Fenerbahçe – Gazişehir 36.056
Galatasaray’ın sahasında oynadığı maçlarda taraftar sayıları
Galatasaray – Fenerbahçe 51.663
Galatasaray – Kasımpaşa 43.071
Galatasaray – Konyaspor 38.118
Galatasaray – Başakşehir 35.654
Galatasaray – Sivasspor 34.315
Galatasaray – Rizespor 29.563
Beşiktaş’ın sahasında oynadığı maçlarda taraftar sayıları
Beşiktaş – Galatasaray 35.827
Beşiktaş – Rizespor 30.427
Beşiktaş – Göztepe 29.923
Beşiktaş – Başakşehir 26.707
Beşiktaş – Denizlispor 26.220
Beşiktaş – Aytemiz Alanyaspor 23.701
Trabzonspor’un sahasında oynadığı maçlarda taraftar sayıları
Trabzonspor – Galatasaray 37.271
Trabzonspor – Beşiktaş 34.122
Trabzonspor – Malatyaspor 31.832
Trabzonspor – Gençlerbirliği 27.779
Trabzonspor – Gaziantep FK 26.923
Trabzonspor – Aytemiz Alanyaspor 26.076
Trabzonspor – Göztepe 25.082