Süper Lig’in taraftar bilançosu! Süper Lig’de en çok izlenen maçlar

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ederken geride kalan 13 haftalık süreçteki taraftar sayıları dikkat çekti. Ligde bu sezonun en fazla seyirciye oynanan karşılaşması Galatasaray – Fenerbahçe derbisi oldu.

Futbol Arena’nın derlediği habere göre; Türk Telekom Stadı’nda oynanan derbiyi 51.663 biletli taraftar izledi.

En fazla seyircili 10 maç içerisinde Fenerbahçe’nin 6 karşılaşması bulunurken, Galatasaray’ın 3 ve Trabzonspor’un da 1 maçı ilk 10’a girdi.

Süper Lig`de 14. hafta heyecanı Türkiye Kupası maçlarının ardından Süper Lig`de heyecan 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın açılışı Kadıköy`de yapılacak. İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ KÖTÜ BAŞLADI, ORTALAMASI DÜŞTÜ

Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve yönetim değişikliğine de giden Beşiktaş, son haftalarda aldığı sonuçlarla yeniden zirveye yaklaşsa da tribünlerdeki taraftar sayısı olarak geçtiğimiz yılların altında kaldı. Beşiktaş, sezonun en fazla seyircili maçlarında ilk 10’a giremezken, siyah beyazlıların bu sezon en çok izlenen maçı 35.827 taraftar ile Galatasaray derbisi oldu.

SÜPER LİG’DE SEZONUN EN FAZLA SEYİRCİYE OYNANAN 10 MAÇI

Galatasaray – Fenerbahçe 51.663

Fenerbahçe – Trabzonspor 43.597

Galatasaray – Kasımpaşa 43.071

Fenerbahçe – Konyaspor 39.581

Galatasaray – Konyaspor 38.118

Fenerbahçe – Kasımpaşa 37.745

Fenerbahçe – Ankaragücü 37.475

Trabzonspor – Galatasaray 37.271

Fenerbahçe – Antalyaspor 37.077

Fenerbahçe – Gazişehir 36.056

Fenerbahçe’nin sahasında oynadığı maçlarda taraftar sayıları

Fenerbahçe – Trabzonspor 43.597

Fenerbahçe – Konyaspor 39.581

Fenerbahçe – Kasımpaşa 37.745

Fenerbahçe – Ankaragücü 37.475

Fenerbahçe – Antalyaspor 37.077

Fenerbahçe – Gazişehir 36.056

Galatasaray’ın sahasında oynadığı maçlarda taraftar sayıları

Galatasaray – Fenerbahçe 51.663

Galatasaray – Kasımpaşa 43.071

Galatasaray – Konyaspor 38.118

Galatasaray – Başakşehir 35.654

Galatasaray – Sivasspor 34.315

Galatasaray – Rizespor 29.563

Beşiktaş’ın sahasında oynadığı maçlarda taraftar sayıları

Beşiktaş – Galatasaray 35.827

Beşiktaş – Rizespor 30.427

Beşiktaş – Göztepe 29.923

Beşiktaş – Başakşehir 26.707

Beşiktaş – Denizlispor 26.220

Beşiktaş – Aytemiz Alanyaspor 23.701

Trabzonspor’un sahasında oynadığı maçlarda taraftar sayıları

Trabzonspor – Galatasaray 37.271

Trabzonspor – Beşiktaş 34.122

Trabzonspor – Malatyaspor 31.832

Trabzonspor – Gençlerbirliği 27.779

Trabzonspor – Gaziantep FK 26.923

Trabzonspor – Aytemiz Alanyaspor 26.076

Trabzonspor – Göztepe 25.082