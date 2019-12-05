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Süper Lig’de 14. hafta heyecanı
Süper Lig

Süper Lig’de 14. hafta heyecanı

Türkiye Kupası maçlarının ardından Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın açılışı Kadıköy'de yapılacak.

5 Aralık 2019 12:02

Süper Lig’de 14. hafta heyecanı yarın Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki mücadeleyle başlayacak.

Ülker Stadı’ndaki haftanın açılış mücadelesi saat 20.30’da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

7 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

8 Aralık Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)

16.30 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Son güncelleme 12:02 | 5 Aralık 2019
süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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Fenerbahçe
Yarın - 20:30
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Gençlerbirligi
Yeni Malatyaspor
07/12/2019 - 15:00
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Sivasspor
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