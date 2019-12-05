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Sivasspor kara rağmen neşeli!
Süper Lig

Sivasspor kara rağmen neşeli!

Ligde 5 maç üst üste kazanan ve lider konumda bulunan Demir Grup Sivasspor'da Yeni Malatyaspor maçı için çalışmalar devam ederken takımdaki olumlu hava antrenmanlara da yansıyor.

5 Aralık 2019 12:07

Lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman açma-germe çalışmaları ile devam etti. Daha sonra dar alanda 5'e2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla antrenmanını tamamladı. İdmanda futbolcuların neşeli oldukları görülürken, futbolcular zaman zaman takım arkadaşları ile kartopu oynadı.

Sivasspor, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Malatya'ya gidecek.

Son güncelleme 12:07 | 5 Aralık 2019
Demir Grup Sivasspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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