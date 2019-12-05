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Şampiyonlar Ligi

Real Madrid’e kötü haber! Eden Hazard El Clasico’da yok

Real Madrid'in PSG ile 26 Kasım'da oynadığı mücadelede sakatlanan Eden Hazard için 9 gün sonra sağlık heyetinden açıklama geldi. Belçikalı yıldız, en az 1 ay yok ve Barcelona ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

SKOR DIŞ HABER 5 Aralık 2019 15:25

İspanya La Liga’da şampiyonluk yarışı veren Real Madrid’e yıldız futbolcusu Eden Hazard’dan kötü haber geldi. Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında oynanan PSG maçında sakatlanan Belçikalı yıldızın durumu kulübü tarafından açıklandı.

Hafta sonu ligdeki Alaves maçında da forma giyemeyen Hazard’ın bileğinde, Real Madrid’in sağlık heyetinden yapılan açıklamaya göre oyuncunun mikro kırık olduğu belirtildi.

4 ile 6 hafta sahalardan uzak kalacak oyuncu, Barcelona ile 18 Aralık’ta oynanacak El Clasico’da forma giyemeyecek. Belçikalı yıldızın 8 Ocak’ta Valencia ile oynanacak Süper Kupa maçında forması giymesi de zor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 26 Kasım’daki maçta sakatlanan Hazard koltuk değnekleriyle yürümeye devam ediyor.

Hazard’ın Şampiyonlar Ligi maçında PSG’nin sağ bek oyuncusu bir diğer Belçika Milli Takım forması giyen Meunier sakatladı. Oyuncu ardından, vatandaşı Hazard’dan özür dilemişti.

Eden Hazard’ın kaçıracağı maçlar

7 Aralık Espanyol

11 Aralık Club Brugge (Şampiyonlar Ligi)

15 Aralık Valencia

18 Aralık Barcelona

4 Ocak Getafe

8 Ocak Valencia (Süper Kupa)

Son güncelleme 15:26 | 5 Aralık 2019
eden hazard ispanya la liga Real Madrid
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