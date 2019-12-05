SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bir siyanürlü intihar daha! Bu kez üniversite öğrencisi
PFDK’dan 5 Süper Lig ekibine para cezası!
Trabzonspor

PFDK’dan 5 Süper Lig ekibine para cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi.

5 Aralık 2019 19:25

TFF’den yapılan açıklamada, PFDK’nin Fenerbahçe’ye iki farklı ihlalden dolayı 87 bin, Trabzonspor’a 36 bin, Göztepe ve Yukatel Denizlispor’a 24 bin, BtcTurk Yeni Malatyaspor’a ise 20 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Kurulun, bazı Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir maçlığına bloke edilmesine hükmettiği kaydedildi.

PFDK’nin TFF 1. Lig’den ise bazı kulüp başkanları, teknik direktörler ve kulüplere ceza verdiği aktarıldı.

Disiplin kurulunun, Giresunspor Kulübü Başkanı Sacit Ali Eren’a 45 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira, Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül’e ise 10 bin lira para cezası kestiği belirtildi.

PFDK’nin eski Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ve eski Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan’a birer resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500’er lira para cezası verdiği açıklandı.

Kurulun, Adanaspor’a 30 bin, Bursaspor’a ise 5 bin lira para cezası uyguladığı bildirildi. Ayrıca bazı Adanaspor ve Bursaspor taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir maçlığına bloke edilmesine karar verildiği vurgulandı.

Son güncelleme 19:25 | 5 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Yarın - 20:30
-
Gençlerbirligi
Yeni Malatyaspor
07/12/2019 - 15:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR