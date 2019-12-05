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NBA’de Ersan’lı Bucks hız kesmiyor!
NBA

NBA’de Ersan’lı Bucks hız kesmiyor!

Ersan İlyasova'nın 10 sayılık katkı yaptığı Milwaukee Bucks, Detroit Pistons'ı 127-103 mağlup ederek üst üste 13. maçını kazandı.

5 Aralık 2019 11:06

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Detroit Pistons’ı 127-103 yenen Milwaukee Bucks, galibiyet serisini 13 karşılaşmaya çıkardı. NBA’e 10 maçla devam edildi. 8 Kasım’dan bu yana yenilgi yüzü görmeyen Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Detroit Pistons deplasmanından da 127-103 galip ayrıldı. Art arda 13. galibiyetini alan Bucks’ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 35 sayı ve 9 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Ersan İlyasova ise 10 sayı, 4 ribauntluk katkıda bulundu.

Pistons’ta Andre Drummond 23 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, Blake Griffin de 16 sayı, 10 ribauntla “double double” yaptı.

PEŞ PEŞE 10. DEPLASMAN GALİBİYETİ

Batı Konferansı’nın zirvesindeki Los Angeles Lakers, Utah Jazz’ı 121-96 yenerek arka arkaya 10. deplasman galibiyetini elde etti. Lakers’ı galibiyete, 26 sayı, 6 ribaunt, 3 blok üreten Anthony Davis ve 20 sayı, 12 asistle “double double”a imza atan LeBron James taşıdı. Jazz cephesinde Donovan Mitchell 29, Bojan Bogdanovic 23 sayı kaydetti.

SONUÇLAR:

Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 106-91

Orlando Magic-Phoenix Suns: 128-114

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 103-127

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 118-130

Boston Celtics-Miami Heat: 112-93

Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 106-99

Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 100-107

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 121-114

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 96-121

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 127-116

Son güncelleme 11:06 | 5 Aralık 2019
Detroit Pistons Milwaukee Bucks NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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