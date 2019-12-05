Milli yüzücü Emre Şakçı’dan tarihi madalya!

Milli yüzücü Emre Sakçı, İskoçya’da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya alarak Türkiye’ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.

İskoçya’nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 50 metre kurbağalamada havuza giren Emre, yarı finalinde 26.07’lik derecesiyle 5. olarak finale yükseldi.

Emre Sakçı, finalde 25.82’lik derecesiyle Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya elde etti. Emre’nin bu başarısı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası’nda erkekler 50 metre kurbağalamada Türkiye’nin kazandığı ilk madalya oldu.

Yarışı 25.51’lik derecesiyle Rus sporcu Vladimir Morozov ilk sırada tamamlayarak altın madalya kazandı. Hollandalı yüzücü Arno Kamminga da 25.84’lük derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre Kurbağalama Finalinde gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre Kurbağalama Finalinde 25.82’lik derecesi ile gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı kutluyorum. Ülkemize bu alandaki ilk madalyamızı kazandıran Emre'nin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum.”