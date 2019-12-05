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Mbappe için çılgın teklif! 2 oyuncu+120 milyon Euro…
İspanya La Liga

Mbappe için çılgın teklif! 2 oyuncu+120 milyon Euro…

İspanyol medyasına göre Barcelona, Kylian Mbappe için iki yıldızını ve 120 milyon Euro'yu vermeyi gözden çıkardı.

5 Aralık 2019 09:11

İspanya’nın ünlü spor programlarından El Chiringuito’da paylaşılan iddiaya göre Barcelona, Mbappe için çılgın bir teklif yapmayı düşünüyor.

Fransız yıldızı kadrosuna katmak isteyen Barcelona, genç futbolcu için iki Fransız oyuncusundan vazgeçmeye hazırlanıyor. Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele’nin takas yoluyla Mbappe’ye karşılık gönderileceği iddia edilirken Katalan ekibinin iki oyuncu dışında 120 milyon Euro da bonservis ödeyeceği konuşuluyor.

Real Madrid ile birlikte uzun süredir Kylian Mbappe’nin yakın markajında olan Barcelona’nın Fransız futbolcu için yakın zamanda bir teklif yapıp yapmayacağı bilinmiyor. Ancak iki taraf hakkında iddialar gelmeye devam ediyor. 180 milyon Euro karşılığında Monaco’dan Paris Saint-Germain’e transfer olan 20 yaşındaki Mbappe bu sezon takımıyla 14 resmi maça çıktı ve 11 gol atıp 4 asist yaptı.

Son güncelleme 09:11 | 5 Aralık 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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