MAÇ SONUCU | Manchester United 2-1 Tottenham

İngiltere Premier Lig’in 15. haftasında Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Old Trafford’da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanmayı başararak ligde 2 hafta sonra galip geldi.
Jose Mourinho’nun gelişiyle Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 4 maçı da kazanan Tottenham’ın serisi son buldu.
Eski takımı Old Trafford’da seriyi sürdürmek isteyen Jose Mourinho, 351 gün sonra çıktığı statta aradığını bulamadı.
Manchester United, Marcus Rashford’ın 6. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Tottenham 39. dakikada Dele Alli’nin golüyle 1-1’lik beraberliği yakaladı.
48. dakikada Sissoko’nun Rashford’u ceza sahası içerisinde yer indirmesiyle hakem Paul Tierney beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Rashford takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.
Geride kalan dakikalarda ise skor değişmedi.
Bu sonucun ardından Manchester United 21 puana yükselirken, Tottenham 20 puanda kaldı.