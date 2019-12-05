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MAÇ SONUCU | Manchester United 2-1 Tottenham
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Manchester United 2-1 Tottenham

Manchester United, Jose Mourinho ile çıkış yakalayan Tottenham'ı sahasında Rashford'un attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

5 Aralık 2019 00:29

İngiltere Premier Lig’in 15. haftasında Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Old Trafford’da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanmayı başararak ligde 2 hafta sonra galip geldi.

Jose Mourinho’nun gelişiyle Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 4 maçı da kazanan Tottenham’ın serisi son buldu.

Eski takımı Old Trafford’da seriyi sürdürmek isteyen Jose Mourinho, 351 gün sonra çıktığı statta aradığını bulamadı.

Manchester United, Marcus Rashford’ın 6. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Tottenham 39. dakikada Dele Alli’nin golüyle 1-1’lik beraberliği yakaladı.

48. dakikada Sissoko’nun Rashford’u ceza sahası içerisinde yer indirmesiyle hakem Paul Tierney beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Rashford takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

Geride kalan dakikalarda ise skor değişmedi.

Bu sonucun ardından Manchester United 21 puana yükselirken, Tottenham 20 puanda kaldı.

Son güncelleme 00:30 | 5 Aralık 2019
ingiltere premier lig jose mourinho manchester united Tottenham
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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