MAÇ SONUCU | Leicester City 2-0 Watford

İngiltere Premier Lig 15. hafta mücadelesinde sahasında Watford’u ağırlayan Leicester City, 2-0’lık galibiyetle kazanma serisini 7 maça çıkarttı ve lider Liverpool’u takibini sürdürdü.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün ilk 11’de forma giydiği maçta ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarının 55. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Leicester City golcüsü Jamie Vardy skoru 1-0’a getirdi.

Oyunun kontrolünü elinde tutan Leicester City, 90+5’te James Maddison’un attığı golle mücadeleyi 2-0 kazandı ve puanını 35 yaptı.

Ligin dibine demir atmış olan Watford ise 8 puan da kaldı.