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MAÇ SONUCU | Leicester City 2-0 Watford
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Leicester City 2-0 Watford

İngiltere Premier Lig 15. haftasında Watford ile karşılaşan Leicester City, sahasında oynadığı mücadeleyi 2-0 kazandı ve üst üste 7. maçını da kazanmayı başardı.

5 Aralık 2019 00:48

İngiltere Premier Lig 15. hafta mücadelesinde sahasında Watford’u ağırlayan Leicester City, 2-0’lık galibiyetle kazanma serisini 7 maça çıkarttı ve lider Liverpool’u takibini sürdürdü.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün ilk 11’de forma giydiği maçta ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarının 55. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Leicester City golcüsü Jamie Vardy skoru 1-0’a getirdi.

Oyunun kontrolünü elinde tutan Leicester City, 90+5’te James Maddison’un attığı golle mücadeleyi 2-0 kazandı ve puanını 35 yaptı.

Ligin dibine demir atmış olan Watford ise 8 puan da kaldı.

Son güncelleme 00:48 | 5 Aralık 2019
Çağlar Söyüncü Leicester City Watford
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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