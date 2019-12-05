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MAÇ SONUCU | Kırklarelispor 2-1 Gaziantep FK
Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU | Kırklarelispor 2-1 Gaziantep FK

TFF 2. Lig'de 13. sırada bulunan Kırklarelispor, sahasında Süper Lig ekibi Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek rövanşa avantajla çıkma şansı yakaladı.

5 Aralık 2019 16:39

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, sahasında Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK’yi 2-1 yendi.

45+3. dakikada GMG Kırklarelispor öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza sahası dışında çapraz pozisyondan kazandığı serbest atışı Burak Sürmeli kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

80. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Emre Keleşoğlu’nun ceza sahasına ortasında Caner Koca, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

85. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Kayode ceza sahasında İbrahim Sürgülü ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi. 86’ncı dakikada Kenan Özer’in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1

Karşılaşmayı GMG Kırklarelispor 2-1 kazandı.

Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Kemal Mavi, Selahattin Altay

GMG Kırklarelispor: Egemen Gençalp, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı (Dk. 76 Enis Çeliksu), Deniz Ataç (Dk. 61 Malik Karaahmet), Bahadır Çiloğlu, Mert Sinan Pekesen, Burak Sürmeli (Dk. 67 Yüksel Şişman)

Gaziantep FK: Lontigkin, Djilobodji, Kubilay Aktaş, Tosca, Kenan Özer, Pawlowski (Dk. 59 Güray Vural), Chibsah (Dk. 46 Kayode), Olkowski, Oğuz Ceylan, Diarra (Dk. 19 Jefferson), Furkan Soyalp

Goller: Dk. 45+3 Burak Sürmeli, Dk. 80 Caner Koca (GMG Kırklarelispor), Dk. 86 Kenan Özer (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 13 Diarra, Dk. 61 Kenan Özer, Dk. 90+2 Tosca (Gaziantep FK) Dk. 13 Emre Balkı, Dk. 50 Burak Sürmeli, Dk. 62 Müslüm Aydoğan, Dk. 90+1 İbrahim Sürgülü (GMG Kırklarelispor)

Son güncelleme 16:39 | 5 Aralık 2019
Gaziantep FK GMG Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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