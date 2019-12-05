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LeBron yürüyüşe çıktı: ‘Kariyerimde yaptığım en kötü şey buydu’
NBA

LeBron yürüyüşe çıktı: ‘Kariyerimde yaptığım en kötü şey buydu’

Bu yıl normal sezonun en büyük MVP adaylarından olan LeBron James, bu kez komik bir hata ile NBA gündemine oturdu

SKOR DIŞ HABER 5 Aralık 2019 16:00

Neredeyse gün aşırı maça çıkmalarına rağmen yıldız oyuncular dahi bazen hangi sporu yaptıklarını unutabiliyor. Sabaha karşı Los Angeles Lakers ve Utah Jazz arasında oynanan karşılaşmada LeBron James’in başına da bu geldi.

James ilk çeyreğin başlarında (daha önce binlerce kez yaptığı gibi) topu yarı sahaya getiriyordu. Ancak süper yıldız bir anda topu sektirmek yerine elinde tutarak yürümeye devam etti. Hakemlerin gözü önünde cereyan eden hadiseye Utahlı (Eski Fenerbahçeli) Bojan Bogdanovic’in itirazları da sonucu değiştirmedi, oyun durmadan devam etti.

LeBron maçı 20 sayı, 12 asist ile tamamlarken Lakers Jazz’ı 121-96 mağlup etti. Maç sonunda pozisyon hakkında konuşan James, “En kötüsü buydu. Muhtemelen kariyerimde yaptığım en kötü şey buydu” diye konuştu ve ekledi:

“Devre arasına kadar fark etmedim bile. Koçlardan biri söyledi. Farkına bile varmadım. Sanırım pas vermeye hazırlanıyordum ve beynim bir anda kısa devre yaptı. Hakemler için suçlu hissediyorum, bu yüzden başları ağrıyabilir. Bayağı kötüydü.”

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Son güncelleme 16:23 | 5 Aralık 2019
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