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Fenerbahçe’de umut Ferdi Kadıoğlu! Bu alanda takımın en iyisi…
Süper Lig

Fenerbahçe’de umut Ferdi Kadıoğlu! Bu alanda takımın en iyisi…

İlk 11 siftahını yaptığı kupadaki İstanbulspor maçında 90 dakikada oynayıp 1 gol, 1 asist yapan Ferdi Kadıoğlu ligde de aynı istatistiği 100 dakikada yakaladı ve büyük beğeni topladı.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 5 Aralık 2019 08:14

Sarı lacivertlilerin geçen sezon renklerine kattığı Ferdi Kadıoğlu, Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor sınavında bir kez daha vitrine çıktı. Fenerbahçe'deki ilk 11 siftahını yaptığı mücadelede 90 dakika süre alan Ferdi, 1 gol-1 asistle maça damgasını vurdu. 20 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de de sadece beş maç oynarken 100 dakika süre alıp 1 gol-1 asist üretmişti.

HER 47 DAKİKADA KATKI YAPIYOR

Ersun Yanal'ın “Eksikleri var” dediği genç futbolcu, dakikaya oranla skor katkısı açısından takımın en iyisi. 190 dakikada 2 gol-2 asist yapan Ferdi, oynadığı her 47.5 dakikada skora etki etti. Ferdi Kadıoğlu ayrıca F.Bahçe'de bu sezon kulübeden gelip gol atan tek isim. Gurbetçi yıldız, takımdaki durumunu ise, “Pes etmedim, çok çalıştım. Bundan sonra oynamak istiyorum” sözleriyle değerlendirdi.

FUTBOLCU….DAKİKA

Ferdi…………………… 46

Muriqi…………………. 99

Kruse………………… 143

Emre…………………. 162

Son güncelleme 08:14 | 5 Aralık 2019
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu istatistik süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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