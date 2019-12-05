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Fenerbahçe Beko’dan sakat oyuncular için açıklama
Euroleague

Fenerbahçe Beko’dan sakat oyuncular için açıklama

Euroleague'de Alba Berlin ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'da Kalinic, De Colo ve Westermann, takımla antrenmanlara başladı.

5 Aralık 2019 15:04

Euroleague’in 12. haftasında yarın Almanya temsilcisi Alba Berlin’i konuk edecek Fenerbahçe Beko’da sakatlıkları düzelen Nando De Colo, Leo Westermann ve Nikola Kalinic, takımla antrenmanlara başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir forma giyemeyen De Colo ve Westermann’ın takımla çalışmalara başladığı belirtildi.

ING Basketbol Süper Ligi’nde 24 Kasım’da oynanan Darüşşafaka Tekfen maçında aldığı darbeyle burnu kırılan ve sonrasında operasyon geçiren Kalinic’in ise özel bir maskeyle takımla antrenmanlara başladığı aktarıldı.

De Colo, Westermann ve Kalinic’in Alba Berlin karşısında oynayıp oynamayacağına yarın yapılacak son kontrollerden sonra karar verileceği öğrenildi.

Fenerbahçe Beko’da sakatlığı bulunan Jan Vesely’nin ise Alba Berlin karşısında forma giyemeyeceği kaydedildi.

Son güncelleme 15:04 | 5 Aralık 2019
euroleague Fenerbahçe Beko Leo Westermann Nando de Colo Nikola Kalinic
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