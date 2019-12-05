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Fenerbahçe Beko, 300. galibiyet için ALBA Berlin karşısında
Euroleague

Fenerbahçe Beko, 300. galibiyet için ALBA Berlin karşısında

Euroleague'de çıktığı 12 maçta 4 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin ile İstanbul'da karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 300. Avrupa galibiyeti için parkeye çıkacak.

5 Aralık 2019 11:50

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 12. haftasında yarın Almanya’nın ALBA Berlin ekibini ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve averajla haftaya 13. sırada girdi.

Fenerbahçe Beko, ligdeki son maçında Rusya temsilcisi Khimki’yi 89-76 mağlup etti.

FENERBAHÇE 300. GALİBİYET PEŞİNDE

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 521. maçına ALBA Berlin müsabakasıyla çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 520 karşılaşmada 299 galibiyet elde ederken, 221 yenilgi yaşadı.

Euroleague’de ise 318 maça çıkan Fenerbahçe, 188 galibiyet alırken, 130 kez mağlup oldu.

Son güncelleme 11:50 | 5 Aralık 2019
alba berlin euroleague Fenerbahçe Beko
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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