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Everton’da Marco Silva ile yollar ayrıldı
İngiltere Premier Lig

Everton’da Marco Silva ile yollar ayrıldı

Everton, Premier Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verdiğini açıkladı.

5 Aralık 2019 22:59

14 puanla 18. sırada olan Everton, teknik direktör Marco Silva ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Göreve geçici olarak yardımcılarından Duncan Ferguson’un getirildiği ve Chelsea maçında takımın başında olacağı belirtildi.

Marco Silva, Everton’daki 60 maçında 24 galibiyet ve 24 mağlubiyet almış ve milli oyuncumuz Cenk Tosun’un da bu sezon 11’deki yerini kaybetmesine neden olmuştu.

Son güncelleme 22:59 | 5 Aralık 2019
everton ingiltere Marco Silva premier lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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