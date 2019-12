Everton’da Marco Silva ile yollar ayrıldı

14 puanla 18. sırada olan Everton, teknik direktör Marco Silva ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Göreve geçici olarak yardımcılarından Duncan Ferguson’un getirildiği ve Chelsea maçında takımın başında olacağı belirtildi.

Marco Silva, Everton’daki 60 maçında 24 galibiyet ve 24 mağlubiyet almış ve milli oyuncumuz Cenk Tosun’un da bu sezon 11’deki yerini kaybetmesine neden olmuştu.

| Everton Football Club can confirm that manager Marco Silva has left the Club. #EFC pic.twitter.com/R2JqAMBdu2

— Everton (@Everton) December 5, 2019