CANLI ANLATIM | Beşiktaş – Anagold 24Erzincanspor

Teknik direktör Abdullah Avcı, bu karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadro sahaya sürecek. Takımın gol yükü, Umut Nayir'de olacak. Bu karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan'da oynanacak.

Beşiktaş – Erzincanspor maçının 11’leri:

Beşiktaş: Utku, Rebocho, Roco, Necip, Erdoğan, Elneny, Muhayer, Lens, Boyd, Güven, Umut

Erzincanspor: Süleyman, Yunus Emre, Hüseyin, Yunus Emre Çakır, Enes, Abdurrahman, Ayhan, Ali, Halil, Hüseyin, Muhammen Kerem

595 gün sonra kupa mücadelesi

Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak. Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 2017- 2018'de mücadele etmişti. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, rakibiyle ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Siyah- Beyazlı takımdan Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup, deplasmandaki maçta Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşanırken; teknik direktör Şenol Güneş de tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafasından yaralanmıştı.

Geçen sezon men edilmişti

Teknik direktör Şenol Güneş, hastaneye kaldırılırken, hakem Mete Kalkavan 0-0 süren karşılaşmayı 57. dakikada tatil etmişti. Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermesine rağmen Beşiktaş, sahaya çıkmama kararı vermişti.

TFF, Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, 2018-2019 sezonunda kupadan men edilmesi yönünde karar almıştı.

Gözler Güven Yalçın’da

Siyah-Beyazlılar'da bu sezon ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamayan Güven Yalçın, Türkiye Kupası'nda bu akşam Anagold 24Erzincanspor'la oynayacakları mücadelede ilk 11'de sahaya çıkacak. Umut Nayir'le birlikte takımın gol yükünü sırtlanacak olan 20 yaşındaki futbolcu, atacağı gollerle rövanş öncesinde takımına avantajı getirmek için mücadele edecek.