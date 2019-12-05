Beşiktaş TRC İnşaat: 98 – Mabetex: 52

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’ndeki oynanan müsabaka karşılıklı basketlerle başladı. Maçın 4. dakikasından sonra oyuna ağırlığını koyan siyah-beyazı takım, ilk çeyreği 33-11 önde tamamladı. Etkili performansını sürdüren Beşiktaş, devre arasına 59-25 önde girdi.

İkinci yarıda farkı iyice açan Beşiktaş TRC İnşaat, müsabakanın üçüncü çeyreğini 44 sayı farkla 81-37 önde tamamladı. Elde ettiği büyük avantajı maç sonununa kadar sürdüren siyah-beyazlı takım, sahadan 98-52’lik skorla galip ayrıldı.

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımımız, FIBA Eurocup Konferans 1 B Grubu 6. Hafta maçında BC Prishtina takımını 98-52 mağlup etti #BeşiktaşTRCİnşaat pic.twitter.com/jyBWxoi8lW — Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) December 5, 2019

Süre alan tüm basketbolcuların skor ürettiği siyah-beyazlı ekipte Yvonne Anderson 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Beşiktaş TRC İnşaat’ta Nina Bogicevic 19, Katsiaryna Snytsina 14, Bahar Çağlar 13 sayıyla çift haneli skora ulaştı.

Beşiktaş, bu sonuçla 6. haftada 3. galibiyetini elde ederken, Kosova temsilcisi 6. maçında da yenildi.