Beşiktaş Erzincanspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bu akşam 24 Erzincaspor'u konuk edecek. Avantaj elde etmek isteyen iki takım da mücadele edecek. İşte Beşiktaş Erzincanspor maçının detayları…

24 ERZİNCANSPOR BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

5 Aralık Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ KADINLARA ÜCRETSİZ!

Beşiktaş Kulübü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bu akşam 24Erzincanspor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasının kadınlara ücretsiz olacağını bildirdi. Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türk kadınına, 5 Aralık 1934 tarihinde ‘Seçme ve Seçilme Hakkı' tanındı ve bu tarih Dünya Kadın Hakları Günü adıyla kutlanmaya başlandı.

Bu anlamlı ve özel günde Passolig sahibi kadın taraftarlarımızı, Futbol Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile bugün saat 20.45'te Vodafone Park'ta oynayacağı maçı ücretsiz olarak izlemeye davet ediyoruz.

Passolig sahibi kadın taraftarlarımız, maçın başlama saatine kadar Vodafone Park Bilet Satış Gişesi'nde ücretsiz bilet yüklemelerini yaptırabilirler.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, bu vesileyle Türk kadınına ‘Seçme ve Seçilme Hakkı' verilmesine öncülük eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz.”