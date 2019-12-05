Aleksander Ceferin: Ofsayt için 1 veya 2 cm’in yeterli olduğunu düşünmüyorum

Futbolun en güçlü temsilcilerinden biri olan UEFA başkanı Aleksander Ceferin, verdiği röportajda son dönemin çok tartışılan konusu Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili konuştu.

Değişiklik önereceklerini söyleyen Ceferin, “Bu konu tam bir karmaşa. Örneğin ben ofsayt için 1 veya 2 cm’in yeterli olduğunu düşünmüyorum. IFAB’a ve hakemlerimize bir değişiklik önereceğiz. Ne yazık ki UEFA’nın düzenlediği turnuvalara büyük bir etkide bulunamayız çünkü hakem kurulu başkanı Roberto Rosetti bunu yapabilmemiz için VAR’da açık ve bariz bir hata olması gerektiğini savunuyor” dedi.

“HİÇBİR ZAMAN VAR HAYRANI DEĞİLDİM”

Hakemlerin üstündeki baskıya değinen UEFA başkanı, “Bugünlerde hakemlerin üzerinde farklı bir baskı var. 70 bin – 80 bin kişilik statlarda herkes size bağırırken bile bir karar vermek zorundasınız. Londra, Berlin veya başka bir yer… Hepsinde sonuçta aynı karar vermek zorundasınız” ifadelerini kullandı.

VAR’ın geri dönüşü olamayacağını belirten Aleksander Ceferin, “Ben hiçbir zaman VAR hayranı değildim ve sonucu beğenmediğimi söyleyebilirim. Maalesef artık geri dönüş yok. Premier Lig hakem kurulu başkanı Mike Riley geçen haftalarda 20 kulübün temsilcileriyle buluştu ve onlara bu sezon hakemlerin verdiği 4 doğru kararın video yardımcı hakem tarafından reddedildiğini söyledi” diyerek sözlerini noktaladı.