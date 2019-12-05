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Aleksander Ceferin: Ofsayt için 1 veya 2 cm’in yeterli olduğunu düşünmüyorum
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Aleksander Ceferin: Ofsayt için 1 veya 2 cm’in yeterli olduğunu düşünmüyorum

UEFA Başkanı Alexsander Ceferin tüm dünyada tartışılan VAR sistemiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Ceferin tartışılan VAR kararlarıyla ilgili, 'Ben hiçbir zaman VAR hayranı değildim ve sonucu beğenmediğimi söyleyebilirim. Maalesef artık geri dönüş yok' dedi.

5 Aralık 2019 09:25

Futbolun en güçlü temsilcilerinden biri olan UEFA başkanı Aleksander Ceferin, verdiği röportajda son dönemin çok tartışılan konusu Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili konuştu.

Değişiklik önereceklerini söyleyen Ceferin, “Bu konu tam bir karmaşa. Örneğin ben ofsayt için 1 veya 2 cm’in yeterli olduğunu düşünmüyorum. IFAB’a ve hakemlerimize bir değişiklik önereceğiz. Ne yazık ki UEFA’nın düzenlediği turnuvalara büyük bir etkide bulunamayız çünkü hakem kurulu başkanı Roberto Rosetti bunu yapabilmemiz için VAR’da açık ve bariz bir hata olması gerektiğini savunuyor” dedi.

“HİÇBİR ZAMAN VAR HAYRANI DEĞİLDİM”

Hakemlerin üstündeki baskıya değinen UEFA başkanı, “Bugünlerde hakemlerin üzerinde farklı bir baskı var. 70 bin – 80 bin kişilik statlarda herkes size bağırırken bile bir karar vermek zorundasınız. Londra, Berlin veya başka bir yer… Hepsinde sonuçta aynı karar vermek zorundasınız” ifadelerini kullandı.

VAR’ın geri dönüşü olamayacağını belirten Aleksander Ceferin, “Ben hiçbir zaman VAR hayranı değildim ve sonucu beğenmediğimi söyleyebilirim. Maalesef artık geri dönüş yok. Premier Lig hakem kurulu başkanı Mike Riley geçen haftalarda 20 kulübün temsilcileriyle buluştu ve onlara bu sezon hakemlerin verdiği 4 doğru kararın video yardımcı hakem tarafından reddedildiğini söyledi” diyerek sözlerini noktaladı.

Son güncelleme 09:33 | 5 Aralık 2019
Aleksander Ceferin uefa VAR
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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